Gerry Cardinale ha parlato a Sportmediaset al termine della vittoria del Milan contro il Frosinone, frenando gli entusiasmi ma esprimendo soddisfazione per quanto visto in campo.
È solo una partita quindi teniamo sotto controllo l’entusiasmo ma sono orgoglioso della squadra, i ragazzi sono stati fantastici. Questa è una squadra che vuole vincere fino alla fine, si sta amalgamando davvero bene.
Il numero uno di RedBird ha poi affrontato il tema del mercato di gennaio, chiarendo l’approccio del club in caso di interventi.
A gennaio è sempre complicato ma sotto la mia proprietà quando giochiamo sul mercato dei trasferimenti, giochiamo per vincere. Se faremo qualcosa sarà un’operazione che farà la differenza.