Gerry Cardinale ha parlato a Sportmediaset al termine della vittoria del Milan contro il Frosinone, frenando gli entusiasmi ma esprimendo soddisfazione per quanto visto in campo.

È solo una partita quindi teniamo sotto controllo l’entusiasmo ma sono orgoglioso della squadra, i ragazzi sono stati fantastici. Questa è una squadra che vuole vincere fino alla fine, si sta amalgamando davvero bene.