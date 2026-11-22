Amorim ha giustificato il mancato impiego di Camarda con motivazioni tattiche: dietro la linea del Frosinone c'erano 40 metri e Cissé era più adatto per caratteristiche.

Ruben Amorim si è detto soddisfatto al termine di Milan-Frosinone, pur riconoscendo margini di miglioramento per la squadra. L’allenatore ha sottolineato come i giocatori abbiano interpretato correttamente la gara, adattandosi alle caratteristiche dell’avversario.

Dobbiamo ancora crescere su tante cose, ma è motivo di orgoglio quanto di buono abbiamo fatto oggi. I giocatori hanno capito che partita bisognava fare, loro erano uomo su uomo.

Amorim ha poi spiegato la scelta di non impiegare Francesco Camarda, ricondotta a ragioni tattiche legate agli spazi disponibili in campo.