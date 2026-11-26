Sandro Tonali ha ripercorso il suo legame con il Milan in un’intervista rilasciata a Fútbol Emotion Italia, raccontando come il passaggio da supporter a giocatore rossonero abbia trasformato in modo radicale il suo rapporto con il club.

“Il Milan vuol dire tante cose per me, mi sono ritrovato lì di colpo nella squadra del cuore e a San Siro”, ha dichiarato il centrocampista, sintetizzando in poche parole il peso emotivo di quell’approdo.

Come fu il primo anno di Tonali al Milan?

L’esordio in rossonero non fu privo di difficoltà. Lo stesso Tonali lo ha ammesso senza filtri:

“Il primo anno non è stato facile, mi sono trovato un po’ in difficoltà. Però mi è andata bene anche dal punto di vista che giocavamo senza tifosi. Non era bello, ma per me personalmente come giocatore in quel momento lì mi faceva bene perché avevo una pressione in meno”

Il riferimento è al periodo segnato dalle restrizioni legate alla pandemia, che svuotò gli stadi: una condizione oggettivamente negativa per il calcio, ma che il giocatore riconosce come un fattore che alleggerì la pressione nei suoi mesi di ambientamento.

Cosa cambia quando il tifoso diventa giocatore?

Tonali ha poi descritto la frattura inevitabile tra le due identità, quella del supporter e quella del professionista:

“Con il Milan ho una storia prima e dopo i 20 anni. Ho fatto il tifoso per tanto tempo anche mentre giocavo, andavo spesso a San Siro. Poi da giocatore tutto è cambiato perché non puoi mantenere lo stesso rapporto che hai con la squadra da tifoso”

Una distinzione netta, che Tonali traccia tra l’affetto viscerale del tifoso e la responsabilità professionale del calciatore: due dimensioni che, una volta indossata la maglia da titolare, non possono più coesistere nella stessa forma.