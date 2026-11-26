Stephan El Shaarawy è tornato a riflettere sulla sua esperienza al Milan, descrivendo quegli anni come un periodo in cui tutto è arrivato insieme, dentro e fuori dal campo, con una velocità difficile da assorbire per un ragazzo di vent’anni.

È capitato tutto molto velocemente quell’anno, sia dentro il campo che fuori. Sono arrivati i primi contratti con gli sponsor, le prime pubblicità e copertine… ti trovi dentro a un mondo molto più grande di te e che non è facile gestire.

Queste le parole affidate a La Gazzetta dello Sport, in cui El Shaarawy ha ricostruito la pressione di quel periodo: capocannoniere rossonero a 20 anni, si è ritrovato a fare i conti non solo con le aspettative sportive ma anche con un’esposizione mediatica e commerciale improvvisa.

Sul bilancio complessivo di quell’esperienza, l’attaccante ha aggiunto che per un ragazzo arrivato al Milan e diventato il miglior marcatore della squadra a quell’età ci si poteva aspettare di più, pur dichiarandosi comunque soddisfatto di come sono andate le cose.