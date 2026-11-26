Secondo il Corriere dello Sport, Gerry Cardinale sarebbe pronto a stanziare altri 70 milioni di euro per il mercato di gennaio, dopo un’estate in cui il Milan ha già speso circa 160 milioni per rafforzare la rosa.

La strategia delineata dal quotidiano comporterebbe un aumento del costo della rosa di circa 40 milioni già nel corso della stagione in corso. In assenza dei ricavi garantiti dalla Champions League e con poche plusvalenze all’orizzonte, il bilancio 2026/27 rischierebbe di chiudersi in rosso tra i 140 e i 150 milioni di euro, stando alle proiezioni riportate dal Corriere dello Sport.

Quali sono i rischi dell’investimento di Cardinale a gennaio?

L’approccio descritto dal quotidiano segna un cambio di rotta rispetto alla linea della sostenibilità finanziaria seguita in precedenza dal club. Si tratterebbe, secondo la ricostruzione, di un vero e proprio all-in sportivo: una scommessa per riportare il Milan ai vertici nel minor tempo possibile, ma non priva di conseguenze. Il rischio di possibili sanzioni UEFA è esplicitamente citato, il che rende la qualificazione alla prossima Champions League un obiettivo con implicazioni che vanno ben oltre il piano tecnico.