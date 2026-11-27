Virgil van Dijk avrebbe espresso a Fabio Cannavaro il desiderio di vivere un’esperienza in Serie A. A riferirlo è lo stesso Cannavaro in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui racconta un colloquio avuto con il difensore olandese durante il Mondiale.

L’ho visto al Mondiale e mi ha detto che gli piacerebbe fare un’esperienza in Italia. Lo affascina molto.

Parole di Cannavaro, che ha anche avanzato una proposta: secondo l’ex difensore, il Milan potrebbe rappresentare una soluzione per van Dijk.