"È totalmente diverso da vincere questa partita rispetto a perderla, nel secondo tempo abbiamo fatto bene ma si sono commessi tanti errori.

Amorim, intervenuto a Sky Sport al termine del match contro l’Olympiacos, è stato chiaro:

“C’è tanto lavoro da fare per essere una squadra forte”.

Il tecnico rossonero è soddisfatto del secondo tempo e della rimonta completata, ma gli errori commessi sono tanti:

“È totalmente diverso da vincere questa partita rispetto a perderla, nel secondo tempo abbiamo fatto bene ma si sono commessi tanti errori. Questa partita dimostra ciò che dobbiamo fare per migliorare”.

Non è poi mancato un messaggio nei confronti di Hutchinson, autore di una splendida partita: