Capitolo rinnovi, il Milan è al lavoro per prolungare il suo contratto

Nonostante in questi mesi post sessione estiva di calciomercato, tendenzialmente, il campo domini sulle questioni extra campo, il Milan ha il suo bel da fare nel risolvere l’intricato capitolo “rinnovi di contratto“.

A questa sezione è iscritto il capitano del Milan, Alessio Romagnoli. L’ex difensore di Roma e Sampdoria è legato al Milan per tutta questa stagione; se qualche tempo fa un suo addio a parametro zero era scritto, adesso le possibilità di vederlo ancora al Milan sono più alte.

Romagnoli, Milan, rinnovo

Stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la società rossonera e Mino Raiola.

Il procuratore italo olandese rischia, però, di complicare i piani del Diavolo, non solo per la questione Donnarumma, ma anche per la questione salariale; attualmente Romagnoli guadagna ben 5 milioni di euro all’anno, cifra dalla quale Raiola non scenderà nel trattare il prolungamento.