Andrea Conti è ufficialmente un giocatore della Sampdoria. Oltre a lui però non sembrerebbero essere finiti i movimenti in uscita. Infatti Matteo Gabbia potrebbe lasciare il Milan.

Il difensore nelle ultime giornate sta giocando da titolare, ma solo a causa della grande emergenza che ha colpito i rossoneri. Gabbia infatti è una riserva nello scacchiere di Pioli.

Il giovane difensore, però vorrebbe giocare di più. Per questo motivo secondo Tuttosport, il Milan starebbe valutando di cederlo in prestito. In moda da garantirli più continuità e da permetterli di crescere ancora.

Il quotidiano però sottolinea, che il numero 46 sarà lasciato partire solo e soltanto quando il Milan acquisterà un difensore. Se l’acquisto di una pedina nella retroguardia dovesse saltare, Gabbia finirà la stagione a Milano. Per poi eventualmente trasferirsi in prestito la prossima stagione.

Matteo Gabbia Milan

La Sampdoria sta monitorando con interesse la situazione del ragazzo, candidandosi come favorita per l’arrivo del giovane difensore.

Matteo Gabbia è arrivato nelle giovanili del Milan nel 2012, dove è rimasto fino al 2018. Anche se ha fatto il suo esordio in prima squadra, il 24 agosto 2017. Quando entrò dalla panchina nei preliminari di Europa League, contro lo Skendija con cui il Milan vinse per 0-1.

Il 31 agosto 2018 viene ceduto in prestito alla Lucchese in Lega Pro, dove vive la sua prima vera esperienza da professionista. Con i Toscani disputa 30 partite segnando un gol.

Dalla stagione 2019-2020 fa parte della prima squadra del Milan. Dove fino ad ora ha disputato 28 partite (29 contando l’esordio nel 2017) in tutte le competizioni, senza trovare mai il gol.