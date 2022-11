Operazione rinnovi, da Giroud a Leao: quanto costeranno al Milan

Mancano sempre meno rinnovi in casa Milan. Solo nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità del prolungamento di Pierre Kalulu, dopo gli accordi già trovati per Theo, Tonali, Tomori, Gabbia, Pobega, Krunic e Ibra.

All’appello mancano Giroud, Bennacer e Leao. I rossoneri stanno lavorando senza sosta per chiudere il prima possibile anche i loro rinnovi, ma non sono operazione economicamente facili.

Solo per chiudere quelle otto trattative avvenute in questi anno solare, il Milan ha stanziato 109 milioni di euro. Per questi ultimi tre ne servirebbero ben 93.

Maldini Milan Rinnovi

Rinnovi Milan: il punto della situazione

Il caso più complesso è sicuramente quello su Leao, su cui pende anche il debito da pagare alle Sporting Lisbona. Maldini sperava di chiudere entro la sosta dei Mondiali, adesso si rischia invece di arrivare fino al 2023.

Per Giroud invece il discorso è più facile. Da entrambe le parti c’è voglia di continuare, i presupposti sono allineati.

Importanti novità invece possono arrivare da Bennacer. Il Milan parla da molto con i suoi agenti: l’accordo potrebbe essere quello di un quinquennale intorno ai 3,5-4 milioni a stagione, molto di più rispetto all’1,5 attuale.