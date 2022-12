Giroud-Milan, la risposta dell’agente sul rinnovo sorprende tutti!

Non solo Rafel Leao ed Ismael Bennacer, in questi giorni in casa Milan c’è anche il rinnovo di Olivier Giroud a tenere banco. Il contratto dell’attaccante francese, infatti, è in scadenza a giugno del 2023, e finora non è ancora stato trovato un accordo per il prolungamento.

Come riportato in giornata da Sportitalia, le trattative tra il bomber, protagonista anche con la maglia della nazionale francese durante l’ultimo Mondiale, ed il club rossonero si starebbero complicando. L’ex Chelsea, infatti, chiede 4 milioni di euro, ovvero la stessa cifra che percepisce Divock Origi, mentre il Diavolo si è spinto fino a 2,5 milioni di euro.

Milan-Giroud: le parole dell’agente sul rinnovo

Giroud, agente, rinnovo

Contattato dalla redazione di Sportitalia, l’agente che cura gli interessi di Olivier Giroud, Michael Manuello, non si è esposto sulla situazione relativa alla trattativa con il club rossonero per il rinnovo dell’attaccante. Queste le sue parole:

“Non commento con i media le discussioni che ho in corso con i club”.