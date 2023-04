Roma-Milan, Pioli sceglie Krunic dal primo minuto? Le ultime

Questo pomeriggio alle 18 Roma e Milan apriranno il sabato di Serie A allo Stadio Olimpico. La sfida tra le due compagini è per le zone calde della classifica: sono entrambe, a pari punti, al quarto posto in classifica. I rossoneri hanno ritrovato domenica scorsa la vittoria in campionato, 2-0, contro il Lecce che mancava dalla sfida del 2 aprile contro il Napoli vinta 0-4. Quest’oggi il Milan dovrà ritrovare la vittoria anche in trasferta per non lasciar scappar via il treno per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Dall’altra parte c’è la Roma di Josè Mourinho che lunedì sera, dopo 3 vittorie di fila in campionato senza subire reti, ha perso 3-1 contro l’Atalanta che, a -4 punti da Roma e Milan, è tornata prepotentemente in corsa per il quarto posto.

Roma-Milan, le probabili formazioni

Milan

Di seguito le probabili formazioni di Roma e Milan riportate dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud

Stefano Pioli, come successo nelle due sfide di Champions League contro il Napoli, è pronto a riconfermare Krunic in mediana e avanzare la posizione di Bennacer sulla trequarti spostando Brahim Diaz sulla fascia destra. Non sarà del match, a causa di una lesione muscolare, Zlatan Ibrahimovic che la scorsa stagione aveva sbloccato il match dell’Olimpico contro i giallorossi vinto poi 1-2 dal Milan.