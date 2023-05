Giroud: “Reazione d’orgoglio, le critiche non le leggo”, poi sfida alla Juventus!

Il Milan ha battuto 5-1 la Sampdoria nella trentaseiesima giornata di Serie A. I rossoneri, dopo l’eliminazione in semifinale dalla Champions League contro l’Inter, dovevano tornare subito a vincere per tentare di accorciare la distanza dalle prime 4 in classifica e l’hanno fatto grazie alle 3 reti di Giroud, la rete di Leao e di Brahim Diaz. Gli uomini di Stefano Pioli, dopo la sconfitta contro lo Spezia, non potevano più sbagliare in campionato e questa sera hanno conquistato 3 punti per tentare di qualificarsi anche alla prossima edizione della Champions League.

Le parole di Giroud a DAZN

Di seguito le parole di Olivier Giroud, autore di una tripletta, nel post partita di Milan-Sampdoria a DAZN.