Esultanza Giroud in Milan-Sampdoria, la frecciata: “A che serve ora?”

Il Milan ha stravinto la sfida contro la Sampdoria per 5-1. Contro i blucerchiati è arrivata una vittoria importante per i rossoneri che dovevano necessariamente conquistare i 3 punti dopo la cocente eliminazione dalla Champions League in semifinale per opera dell’Inter. Un’eliminazione che ancora non è andata giù agli uomini di Stefano Pioli ma soprattutto ad Olivier Giroud, autore di una tripletta contro i blucerchiati, che è stato beccato sui social in occasione di una delle esultanze dopo una delle sue reti.

La polemica sui social

Giroud

Olivier Giroud è stato l’assoluto protagonista della vittoria del Milan contro la Sampdoria grazie ad una tripletta. Il centravanti francese, però, a causa di un’esultanza dopo una delle sue reti è stato beccato su Twitter da Tancredi Palmeri.

Tancredi Giroud

Il giornalista di Sportitalia, infatti, ha evidenziato come dopo uno dei gol Olivier Giroud abbia esultato con un’espressione quasi stufata come a dire ‘si vabbè a che serve ora’.