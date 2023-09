Milan, nervosismo evidente: il gesto che ‘inchioda’ Leao

I rossoneri hanno perso malamente la sfida coi cugini dell’Inter. Nervosismo nel finale, il gesto di Leao non è passato inosservato!

Il Milan è uscito sconfitta da San Siro nel match con l’Inter valido per la quarta giornata di Serie A. I rossoneri avevano iniziato alla grande in campionato, ma questa sconfitta ha riportato squadra e società “sul pianeta Terra”. C’erano grandissime aspettative per la sfida con i cugini nerazzurri che però non sono state rispettate.

La frustrazione dei rossoneri si è vista anche in campo sul finale del match. Piccoli cenni di rissa e discussioni importanti son andati aumentando verso il termine di una partita disputata per lo più con un ottimo fair play tra le due compagini. Il gesto di Rafael Leao non è passato inosservato, brutto gesto dell’ala portoghese.

Frustrazione e nervosismo, il gesto di Leao nel derby della Madonnina!

Sconfitta pesante subita dai rossoneri nel derby contro i nerazzurri disputato a San Siro lo scorso sabato. Le “ali dell’entusiasmo” sono subito state tarpate da una squadra che non è parsa in grado di reggere i ritmi e le qualità della rosa che si è trovata contro. I rossoneri sono parsi inferiori in ogni zona del campo finendo per essere demotivati al termine del match dove le reti subite son diventate ben 5.

Batosta pesante subita dal Diavolo che adesso è chiamato a rifarsi nella sfida di Champions contro il Newcastle. Un’ulteriore sconfitta difficilmente verrebbe accettata sia dalla dirigenza che dai giocatori stessi. Un altro fallimento finirebbe per far calare ulteriormente il morale, già basso dopo la sconfitta nell’importante derby.

Sul finire del match contro i nerazzurri si è potuto notare qualche attimo di frustrazione e nervosismo dei giocatori in campo. Il gesto di Rafael Leao non è sfuggito alle telecamere più attente. Verso la conclusione del match c’era stato un battibecco tra il portoghese ed il centrocampista avversario, Davide Frattesi. Sui social è diventato subito “famoso” il gesto del giocatore dell’Inter che ha indicato i gol subiti dagli avversari ed ha zittito con la mano Leao.

Il portoghese non è totalmente esente da colpe. Come dimostra il video sui social pubblicato dal noto giornalista sportivo Tancredi Palmieri, il numero 10 rossonero avrebbe gridato a Frattesi di alzarsi da terra ed evitare di simulare. La risposta dell’italiano è subito andata virale sui social. Quello che era sfuggito inizialmente era stato proprio questo gesto scatenante da parte di Rafael Leao.