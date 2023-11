Gol e rammarico per Reijnders: “Non avevamo più energie”

Dopo il 2-2 tra Lecce e Milan, è intervenuto Tijjani Reijnders ai microfoni di DAZN.

Il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Lecce. I rossoneri si sono fatti rimontare nella ripresa dopo essere andati in vantaggio per 2-0 nel primo tempo. A sbloccare il match era stato Giroud, mentre il raddoppio è stato di Reijnders.

Il centrocampista olandese ha realizzato la sua prima rete da quando veste la maglia del Diavolo, ma il suo gol non è bastato per far tornare i suoi alla vittoria in campionato. L’ex AZ Alkmaar è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita.

Le parole di Reijnders nel post partita

Di seguito le parole di Reijnders a DAZN nel post partita di Lecce-Milan.

Eravamo avanti 2-0, poi abbiamo fatto tanti errori e sono rientrati in partita nel secondo tempo. Ciò gli ha permesso di rientrare in partita con il gol subito dagli sviluppi del calcio d’angolo. Poi nel finale non avevamo più tante energie dopo il match di Champions. Sono felice del primo gol ma oggi volevo vincere. Sto lavorando sui gol perché riesco ad arrivare nella posizione giusta, ma devo rimanere lucido. Questa è una cosa su cui devo lavorare e sto crescendo.

