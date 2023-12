Maldini “consiglia” il Milan: le parole su Ibrahimovic e Pioli

Maldini torna a parlare, il “consiglio” al Milan riguardo Ibrahimovic e Pioli.

La scorsa stagione del Milan si è conclusa non senza colpi di scena. Il giorno dopo la fine del campionato, il 5 giugno, Maldini e Massara sono stati sollevati dai rispettivi incarichi. Alla base di questa decisione ci sarebbero stati dissidi con la proprietà e disparità di vedute.

Su quanto accaduto lo scorso giugno è tornato la leggenda del club meneghino che nella sua intervista ha parlato anche di Ibrahimovic e Pioli.

Il mio ruolo prevede confronti frequenti. Con Pioli lo stavamo già facendo per la stagione successiva. Aveva meritato il rinnovo al 2025. Se ci fosse stata, come in passato, unità di intenti con gli obiettivi societari, non vedo perché l’avremmo dovuto cambiare.