Atalanta-Milan, Fonseca ha scelto: le ultime sulla formazione

Paulo Fonseca ha deciso lo schieramento per il big match Atalanta-Milan: ecco le ultime sulla formazione

La 15ª giornata di Serie A è alle porte e domani si presenterà il big match in trasferta, tra Atalanta – Milan in programma alle ore 20:45 al Gewiss Stadium.

La squadra rossonera dopo il grande successo in Coppa Italia contro il Sassuolo è ora completamente focalizzata sull’importante scontro che avverrà domani sera con i ragazzi di Gasperini. La Dea proviene da una stagione di massimo splendore che l’ha proiettata al secondo posto, con in tasca 31 punti, alle spalle della capolista: il Napoli di Antonio Conte.

Il Milan dopo l’ottima prova conseguita al Mapei, vuole rinsavire anche in campionato tentando almeno di avvicinarsi alle squadre che la precedono e scrollarsi di dosso l’insistenza del Bologna che si ritrova a solo un punto di differenza dal club rossonero.

Vediamo insieme con quale schieramento è intenzionato a presentarsi Fonseca nel match contro l’Atalanta.

Fonseca va sul sicuro: ritornano gli 11 della sfida contro l’Empoli

Paulo Fonseca ha optato per questo big match di rischierare gli 11 giocatori già testati nella sfida contro l’Empoli che ha determinato la vittoria, con il risultato di 3-0, del Milan.

Tra i pali ha deciso di riconfermare Maignan, per poi continuare in difesa con Emerson Royal,Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez. Insostituibili nel regime di centrocampo Reijnders e Fofana mentre come trequartisti a servizio della prima punta Morata, ci saranno Musah, Pulisic e Leao.

Ancora out Jovic, Florenzi e Bennacer mentre saranno da valutare Sportiello e Loftus-Cheeck a causa di alcuni problemi fisici riscontrati dai due.

MILAN (4-2-3-1): Maignan;Emerson, Thiaw,Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders;Musah,Pulisic,Leao;Morata. All. Fonseca

Chi arbitrerà Atalanta-Milan? Dove verrà mandata in onda?

Federico La Penna è stato designato come arbitro per la partita di domani 6 Dicembre ore 20:45, Atalanta – Milan. A dargli supporto ci saranno gli assistenti, Alessandro Giallatini e Valerio Colarossi. Per quanto riguarda il IV uomo troveremo Marco Guida e nella stanzetta al VAR ci sarà la figura di Aleandro Di Paolo mentre AVAR Davide Ghersini.

Atalanta-Milan sarà disponibile in diretta TV sulle reti DAZN e Sky Sport.