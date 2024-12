Mercato Milan, rischio beffa: il Real Madrid prova lo sgambetto

Mercato Milan: corteggiamento in corso nei confronti di un giocatore ma il Real Madrid prova la staccata.

Oramai non si parla d’altro dell’imminente avvio del calciomercato invernale e tutte le squadre sono chiamate ad osservare attentamente le varie possibilità offerte sul mercato.

Non è di certo una novità e nè tantomeno una rarità scovare un giocatore corteggiato, non da una sola squadra bensì da molte altre, che tentano disperatamente di accappararsi quel “si” definitivo e il primato di “squadra preferita” da quel determinato elemento.

Parallelamente il mondo del calcio deve fare i conti anche con i diversi ritiri da parte di alcuni di loro, come ad esempio Toni Kroos oramai designato come ex calciatore del Real Madrid. Allo stesso tempo viene chiamato in causa anche Luka Modric, a questo punto agli sgoccioli della sua illustre carriera.

Pertanto il Real Madrid di Carlo Ancelotti è alle prese con nuove possibilità di ingaggi e secondo quanto riporta la testata giornalistica Fichajes.com, il club starebbe pensando ad un nome già conosciuto e già ricercato da parte del Milan. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Il Real Madrid punta su Samuele Ricci: staccata possibile sul Milan?

Dalla Spagna i blancos starebbero ipotizzando un colpaccio dopo aver gettato nel mirino la figura di Samuele Ricci, attualmente impegnato nel Torino in Serie A. La valutazione del giovane centrocampista, secondo quanto riporta il portale spagnolo Fichajes.com, è di circa 60 milioni di euro.

Sono in molti a corteggiare il talento del Torino, partendo dal Liverpool che è intenzionato ad inserire Ricci nei piani della squadra sostituendo così l’inziale propensione verso Martin Zubimendi della Real Sociedad. Per terminare ci dirigiamo negli spazi sia del Manchester City e del Chelsea fino ad arrivare al club rossonero.

Ricci nella sua stagione con il Torino, nonostante le difficoltà della squadra riportate ad inizio campionato, sta dimostrando tutte le sue potenzialità e le sue abilità in campo attirando così l’attenzione di numerose squadre pronte e vigili a prevalere sulle altre ed ad ottenere il miglior acquisto invernale. Non ci resta che attendere per scoprire chi riuscirà a spuntare questo obiettivo.