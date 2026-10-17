Allegri disastroso tra Milan e Napoli: media da retrocessione nelle ultime 15 di Serie A

Il rendimento di Massimiliano Allegri nelle ultime quindici gare di Serie A, considerando la coda della scorsa stagione sulla panchina del Milan e l’avvio di quella attuale con il Napoli, restituisce un bilancio molto negativo.
Incubo Allegri: rendimento horror tra Milan e Napoli
In questo arco di quindici partite il tecnico ha raccolto soltanto 5 vittorie, per un totale di 17 punti. La media è di 1,18 punti a gara: un ritmo che, proiettato su un’intera stagione, corrisponderebbe a una classifica compresa tra l’11° e il 14° posto. Numeri, quindi, ben lontani da quelli di un allenatore da top club.
Un rendimento davvero da incubo per un allenatore che non riesce a dare una sterzata alla sua carriera. Dopo l’esonero al Milan, Allegri finisce in discussione anche al Napoli, a maggior ragione dopo la clamorosa sconfitta di oggi contro il Venezia.