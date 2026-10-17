Milan-Atalanta, Amorim ha ancora due dubbi: fuori Pulisic?

Milan-Atalanta a San Siro: Amorim ha provato diverse varianti per la formazione, con due ballottaggi ancora aperti per la sfida delle ore 18:00.

Milan-Atalanta: due ballottaggi e nessuna certezza

Nella mattinata il tecnico Ruben Amorim ha lavorato su più soluzioni: l’undici resta quindi aperto su più posizioni, senza una scelta ufficiale. Come riportato da Sky Sport, l’ipotetica formazione prevede un 4-3-3 con Maignan in porta, Gila, De Winter, Pavlovic e Moreira o Estupinan. A centrocampo si ipotizzano Musah, Modric e Rabiot, mentre davanti spazio a Chukwueze e Ramos, con il ballottaggio tra Cisse e Pulisic.

Il sistema, però, non è ancora definito. Dipende molto dalle fasi di gioco, e lo stesso 4-3-3 può diventare un 4-2-3-1 o un 3-5-2 spostando alcune posizioni. Sul campo, conterà quindi come i rossoneri gestiranno le fasi offensive e difensive.