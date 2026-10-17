Athekame valorizzato al Lione e gemma per il Milan: cosa può accadere in futuro

Athekame tornerà al Milan dopo il prestito secco al Lione, dove ha stupito ben oltre le attese: 2 gol e 2 assist in Ligue 1, secondo Pianeta Milan.

Athekame al Lione: il prestito secco e i numeri della Ligue 1

Athekame è stato ceduto in prestito secco al Lione durante la sessione estiva di calciomercato. Al termine della stagione farà ritorno al Milan. In questo inizio di stagione ha già realizzato 2 gol e 2 assist nella Ligue 1 2026/2027, a cui si aggiungono altri 2 assist con la Svizzera in Nations League. Un inizio di stagione, quindi, a dir poco sorprendente, che forse lascia il rimpianto rispetto al contributo che il calciatore poteva offrire ai colori rossoneri già in quest’annata.

Il valore che potrebbe avere per Amorim una volta tornato al Milan

La prima stagione al Milan ha visto qualche gol importante, come quello in casa del Genoa. Il Milan ha poi preferito il prestito al valorizzare il calciatore nelle propria rosa e al Lione sta facendo molto bene, andando oltre la sua valutazione.

Athekame, in ogni caso, tornerà al Milan alla fine della stagione. Lo svizzero potrebbe essere utilissimo per Amorim, soprattutto nel caso in cui il passaggio alla difesa a 4 diventi definitivo. Nel ruolo di terzino destro, infatti, per adesso l’allenatore sta adattando Gila, mentre invece lo svizzero sarebbe una soluzione con caratteristiche più idonee al ruolo.