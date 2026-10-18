Cisse verso il rinnovo con il Milan: ingaggio triplo

Alphadjo Cisse, autore di una tripletta contro il Salisburgo in Europa League, è vicino al rinnovo con il Milan.

Cisse al Milan: stipendio triplo in vista

Il nuovo contratto dovrebbe portare l’attaccante classe 2006 a guadagnare circa tre volte quanto percepisce oggi. Il Milan sarebbe pronto a riconoscergli un milione e mezzo a stagione, contro i 500.000 euro percepiti finora.

Il rinnovo è legato al suo avvio di stagione, definito molto positivo, e alla tripletta segnata nella sfida di Europa League.Per Alphadjo Cisse il passaggio decisivo sarà la firma ufficiale.