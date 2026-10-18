Milan-Atalanta: 4-2-3-1 e ballottaggio aperto sulle corsie esterne

Milan-Atalanta, i rossoneri puntano sul 4-2-3-1 titolare; sulle fasce si giocano due maglie tra Chukwueze, Moreira, Cisse e Hutchinson.

Milan-Atalanta: Modric torna, Gabbia e Saelemaekers restano fuori

Ruben Amorim torna a schierare la formazione titolare dopo il turnover della trasferta di Europa League a Salisburgo, confermando il modulo 4-2-3-1. Davanti a Maignan, la difesa vedrebbe De Winter, Pavlovic, Bartesaghi e Gila, quest’ultimo di ritorno dal riposo concesso in Austria. A centrocampo Rabiot può giocare accanto a Modric, reduce da due gare in panchina. In attacco, TMW indica Goncalo Ramos punta e Pulisic trequartista. Gabbia e Saelemaekers sono indisponibili.

Dal lato Atalanta possibile 4-2-3-1 con Carnesecchi in porta, Kolasinac e Kristensen al centro della difesa, Bellanova a destra e Bernasconi a sinistra. A centrocampo Ederson affiancherebbe un ballottaggio tra Kessié e Pasalic. Scamacca risulterebbe favorito su Krstovic per il ruolo di punta. Sulla trequarti, la Dea potrebbe puntare su De Ketelaere, Zalewski e Rowe.

Nel quadro delineato da TMW restano aperte le scelte sugli esterni rossoneri, con quattro candidati per due posti.