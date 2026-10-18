Milan, l’infortunio di Gabbia apre le porte del mercato: possibile affondo per Kim e Inacio

Con Gabbia fermo per almeno tre mesi a causa del suo infortunio al flessore sinistro, la dirigenza del Milan accelera sulla ricerca di un centrale difensivo. Inacio e Kim Min-jae sono i nomi principali in lista.

Milan, caccia al difensore: prendono quota Kim e Inacio

Secondo Calciomercato.com, il Milan è attivissimo per la ricerca di un nuovo difensore centrale, che possa rinforzare l’organico già a gennaio. Ebbene, la dirigenza ha ripreso i contatti con gli agenti del difensore dello Sporting CP, Goncalo Inacio, puntando a un tentativo concreto in inverno. Le trattative erano state interrotte nell’ultimo giorno della sessione estiva. Per il portoghese, secondo la fonte, l’operazione è gradita: si è detto aperto al trasferimento attorno ai 40 milioni di euro, che però potrebbe non bastare.

Inacio non è però l’unico: Kim Min-Jae ha collezionato solo tre presenze in questa stagione e non gode più di fiducia. Il club rossonero, dunque, si è informato con agenti e intermediari e segue gli sviluppi. Se da Monaco arrivassero segnali di un’operazione a condizioni favorevoli, il Milan sarebbe pronto. Insomma, due piste separate per un posto: si attende la miglior opportunità

Gabbia cambia tutti i piani

Nel corso della finestra estiva il patron del Milan, Gerry Cardinale, ha investito moltissimo per regalare al nuovo ciclo di Ruben Amorim linfa e pedine necessarie al suo stile di gioco. Le spese sono state davvero ingenti (Ramos e Moreira su tutti), ma potrebbe non essere finita qui! L’infortunio ai flessori di Gabbia, che lo terrà fuori per un bel po’, lascia scoperto il reparto arretrato. Purtroppo non si può attendere all’infinito l’italiano, considerando anche l’incertezza dei tempi di recupero dovuti a una terapia conservativa.