Mercato Milan, Cardinale risponde ad Amorim: “Ho già messo 50 milioni…”

Il Milan agirà ancora sul mercato? Questo è il dubbio che emerge dinanzi ai ragionamenti di Ruben Amorim sulla rosa non completa per le sue idee di gioco. Il pensiero del patron Cardinale a riguardo sembra piuttosto netto.

Milan, altri investimenti di Cardinale? La sua risposta!

Nel corso della conferenza stampa tenutasi nella giornata di ieri, Ruben Amorim ha glissato la domanda formulatagli da un giornalista in merito a possibili investimenti in entrata per il mercato di gennaio. L’allenatore portoghese ha reindirizzato qualsiasi risposta al patron a riguardo, parlando di possibili spese in termini economici. Come ricostruisce il Corriere della Sera, però, la risposta di Cardinale è arrivata proprio in quel di Milanello in fondo alla sala stampa ed è parsa piuttosto netta, pronunciando. “Ho messo 50 milioni di tasca mia per Moreira, ora vedremo…”.

Insomma, il riferimento al belga è netto: il presidente ha investito molto e sembra che stiano arrivando frutti dall’investimento per acquistarlo dallo Strasburgo. Tuttavia, l’esborso è stato davvero importante, ma potrebbe non essere l’ultimo: quel “vedremo” lascia aperti scenari interessanti per il prossimo inverno.