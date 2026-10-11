Sassuolo-Milan, Amorim sorprende ancora: fuori Modric e Estupinan titolare

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan. Amorim ha deciso di lasciare fuori Luka Modric per il match, dando fiducia al duo composto da Rabiot e Musah a centrocampo. Sulla sinistra, Estupinan vince il ballottaggio con Bartesaghi.
Sassuolo-Milan, le scelte ufficiali di Amorim
La formazione ufficial del Milan per la gara contro il Sassuolo prevede anche stavolta qualche sorpresa. Amorim ha infatti scelto di lasciare fuori Modric, garantendogli così riposo in un periodo che sarà ricco di impegni. Gioca titolare invece Estupinan, nonostante l’infortunio patito con la sua Nazionale. Di seguito l’undici completo:
MILAN – Maignan; Gila, Gabbia, Pavlović, Estupiñan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos.