Gabbia infortunato, Milan preoccupato: domani gli esami strumentali

Matteo Gabbia lascia il campo in barella al 16′ di Sassuolo-Milan per un infortunio al flessore sinistro. Gli esami strumentali sono previsti per domani.

Gabbia infortunato contro il Sassuolo: problema al flessore

Gabbia partiva titolare per la prima volta in stagione. Al 16′ ha tentato un intervento in scivolata su Laurienté, lanciato a campo aperto, e ha sentito tirare la coscia sinistra. Si è accorto subito del problema e, dopo un paio di minuti a terra, ha lasciato il campo in barella perché non riusciva a camminare. Fin da subito, il suo infortunio ha generato grande preoccupazione sulla panchina del Milan.

Il muscolo interessato dall’infortunio è il flessore sinistro, attualmente sotto osservazione da parte dello staff medico. Gli esami strumentali sono previsti per domani, al fine di stabilire l’entità dell’infortunio. La sensazione è che il problema possa essere serio, ma la speranza del club rossonero è che questo pessimismo venga smentito nelle prossime ore. Il prossimo aggiornamento sull’infortunio di Gabbia dipenderà dagli esami strumentali.