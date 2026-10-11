Amorim bacchetta il Milan: “Prendere gol in quel modo non può succedere”

L’allenatore del Milan Ruben Amorim è intervenuto a Dazn dopo Sassuolo-Milan. Il tecnico ha analizzato la gara, che si è chiusa con un pareggio che lascia qualche rimpianto per i rossoneri.

Amorim non del tutto soddisfatto: l’analisi di Sassuolo-Milan

Nella sua intervista a Dazn, Amorim ha analizzato i motivi per cui il Milan ha subito gol immediatamente dopo essere passato in vantaggio:

“Abbiamo meritato il vantaggio, ma dopo il gol non abbiamo controllato il gioco. Era giusto continuare a spingere, ma non l’abbiamo fatto nel modo giusto. Questo può succedere, non può succedere quel gol preso su calcio d’angolo”.

Sulla struttura ideale del centrocampo, vista l’iniziale panchina di Modric, l’allenatore non presta troppa attenzione al nome dei calciatori:

“Non è una questione di singoli. Ovviamente ognuno ha le sue caratteristiche e se Rabiot gioca più indietro sarà lui a prendere palla a centrocampo. C’era bisogno di cambiare le caratteristiche, Modric ci ha dato tanto in possesso ma abbiamo sofferto un po’ in transizione. Dopo il gol dovevamo “ammazzare’ la partita e non l’abbiamo fatto”.

Sullo stop di Gabbia: “Infortunio che ci preoccupa”

Sull’infortunio di Gabbia, Amorim esprime profondo dispiacere: