Milan, Rabiot scontento della fase offensiva: “Due punti persi, creiamo troppo poco…”

Adrien Rabiot si fa sentire! Nel post-partita del match fra il Sassuolo e il suo Milan, in cui è riuscito a trovare la via della rete, il francese si è mostrato fortemente scontento dell’atteggiamento sia difensivo che offensivo dei suoi, pretendendo qualcosa in più da tutti.

Al rientro dalla sosta, ci si aspettava sicuramente un Milan diverso: i giocatori più redditizi con le rispettive Nazionali non si sono confermati stasera contro il Sassuolo, ottenendo al massimo un pareggio per 1-1 in casa neroverde, con la rete targata Adrien Rabiot. Il centrocampista francese alla terza rete stagionale (più 2 assist) continua a incidere, ma ormai servono vittorie e serve maggior lavoro da parte di tutta la squadra.

Questo è il suo pensiero espresso ai microfoni di DAZN nel post-partita:

“Sicuramente oggi abbiamo fatto anche delle delle cose buone mi dispiace perché prendiamo questo goal su situazioni su cui lavoriamo anche anche spesso in allenamento. Sono due punti persi. Possiamo fare meglio secondo me […] Dobbiamo gestire meglio alcune fasi. Secondo me dovremmo avere più punti, perché comunque, secondo me le ultime partite abbiamo fatto abbastanza bene e abbiamo avuto il possesso.

Abbiamo creato anche occasioni importanti ma non possiamo lasciare troppi punti per strada. Il mister dice che dobbiamo mettere più più uomini in area quando attacchiamo così si fa gole spesso andiamo con pochi giocatori, anche su questo dobbiamo crescere, perché alla fine abbiamo sempre il possesso, ma ma quello che creiamo secondo me è troppo poco“.