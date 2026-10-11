Sassuolo-Milan, Lauriente doveva essere espulso? L’analisi dell’episodio

Desta molti dubbi l’episodio che vede coinvolto Lauriente in Sassuolo-Milan. L’attaccate neroverde è stato autore di un intervento col piede a martello molto duro su Gila, al limite del cartellino rosso.

Lauriente da espulsione? L’analisi di Marelli

La gara fra Sassuolo e Milan ha regalato anche qualche episodio arbitrale. Quello maggiormente finito nella lente d’ingrandimento è però l’intervento di Lauriente su Gila. Dopo l’espulsione di Malen in Como-Roma di oggi per un intervento simile, si poteva pensare a un cartellino rosso anche per l’attaccante francese. Invece, nemmeno un giallo per lui. Ha commentato così l’espisodio il commentatore arbitrale di Dazn Luca Marelli:

“L’intervento di Lauriente è molto brutto, il punto di contatto è vicino il ginocchio. Lauriente è stato salvato dal fatto che non ci sia velocità, sono due calciatori fermi sul posto. Manca un cartellino giallo, ma sono d’accordo sulla decisione di non intervenire su on field review per un fallo grave di gioco, proprio perché manca la velocità di contatto: è pericoloso, da imprudenza, ma non da fallo grave di gioco”.

Marelli conferma quindi come si tratti di un episodio davvero al limite ma, a sua detta, il mancato intervento del VAR resta corretto. Piuttosto, c’è l’errore dell’abitro di campo Fourneau, che non ha minimamente visto la gravità del fallo e non ha estratto neanche il giallo.