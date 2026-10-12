Milan, le pagelle dei quotidiani: Rabiot si salva, Pulisic divide. Bocciato Amorim

Il pareggio contro il Sassuolo lascia diverse insufficienze nelle pagelle rossonere. La Gazzetta premia Rabiot e boccia Chukwueze, mentre per il Corriere il migliore è Gila. Unanime il giudizio su Amorim.

Il Milan torna dalla trasferta contro il Sassuolo con un 1-1 che lascia rimpianti, e le pagelle dei tre principali quotidiani sportivi fotografano una squadra ancora poco convincente. Non basta il gol di Adrien Rabiot: tra occasioni sprecate e prestazioni sottotono, sono diversi i rossoneri finiti sotto la sufficienza.

La Gazzetta dello Sport sceglie proprio il centrocampista francese come migliore, mentre Corriere dello Sport e Tuttosport sottolineano il contributo di Mario Gila. In attacco, invece, i giudizi diventano decisamente più severi.

Rabiot il migliore per la Gazzetta, Gila convince il Corriere

Il voto più alto nelle pagelle della Gazzetta è il 7 di Rabiot, premiato per il gol e per la capacità di incidere quando si avvicina alla porta avversaria. Il francese ottiene 6,5 sia dal Corriere sia da Tuttosport: entrambi valorizzano la rete, pur senza considerare altrettanto brillante il resto della sua partita.

Il confronto più interessante in difesa riguarda Gila. Per la Rosea la sua prestazione vale 6, mentre il Corriere lo indica come migliore del Milan con 7, evidenziando il lavoro su Laurienté e il sostegno alla manovra. Positivo anche Tuttosport, che gli assegna 6,5.

C’è invece pieno accordo su Mike Maignan: 6,5 per tutti e tre i quotidiani. Il portiere è tra le certezze della serata rossonera e viene premiato per gli interventi con cui tiene in piedi il Milan.

Chukwueze e Ramos sotto accusa, Pulisic divide

La bocciatura più netta della Gazzetta riguarda Samuel Chukwueze, peggiore in campo con 5. Pesano l’occasione fallita per riportare avanti il Milan e un contributo insufficiente nelle due fasi. Corriere e Tuttosport gli concedono mezzo punto in più, fermandosi però a 5,5.

Insufficiente anche Gonçalo Ramos, che riceve 5,5 da Gazzetta e Corriere e 5 da Tuttosport. Le valutazioni convergono sulle difficoltà del centravanti a incidere e sulla scarsa presenza nei momenti in cui il Milan avrebbe bisogno di maggiore peso offensivo.

Su Christian Pulisic, invece, le letture cambiano. La Gazzetta gli riconosce la sufficienza, 6, valorizzando il movimento e il pallone offerto a Chukwueze. Per Corriere e Tuttosport è da 5: il lavoro dell’americano non si traduce in abbastanza occasioni e pericolosità.

Amorim da 5,5 per tutti: Modric migliora il Milan

I tre quotidiani si ritrovano sul giudizio di Ruben Amorim: 5,5 unanime. Le scelte tattiche e la gestione della partita non convincono: il Milan non riesce a dare continuità alla propria prestazione né a difendere il vantaggio.

L’ingresso di Luka Modric porta maggiore qualità. La Gazzetta e Tuttosport gli assegnano 6, mentre il Corriere sale a 6,5, premiando anche l’assist per Rabiot.

Tra gli altri rossoneri, Pavlovic, De Winter e Moreira raccolgono tre sufficienze, mentre Estupiñan si ferma a 5,5 su tutte le pagelle. Per Musah arriva il 6 della Gazzetta, contro il 5,5 degli altri due quotidiani. Un quadro che conferma le difficoltà del Milan: qualche individualità emerge, ma la prestazione collettiva resta al di sotto delle aspettative.