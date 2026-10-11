Occhio Milan, Berardi è letale quando vede rossonero: 19 partecipazioni ai gol in 21 partite!

Domenico Berardi ha segnato 12 gol al Milan dal 2014 a oggi, più di qualsiasi altro calciatore attualmente in attività. Il capitano del Sassuolo vanta inoltre sette assist nelle 21 sfide disputate tra campionato e Coppa Italia contro i rossoneri.

Dal poker del 2014 alla tripletta

La serie di reti inizia il 12 gennaio 2014, quando Berardi realizza quattro gol nel 4-3 del Mapei Stadium, un risultato che costa la panchina a Massimiliano Allegri. Nel maggio 2015 arriva la tripletta contro il Milan di Filippo Inzaghi, poi colpisce ancora nell’ottobre dello stesso anno quando la squadra è guidata da Mihajlovic.

Negli anni successivi continua a lasciare il segno. A dicembre 2020 va a segno contro il primo Milan di Pioli, mentre nel novembre 2021 contribuisce al 3-1 neroverde a San Siro. Nel gennaio 2023 il suo impatto è ancora più pesante nel 5-2: sigla un gol e fornisce tre assist. L’ultimo episodio risale a maggio, quando trasforma il rigore dell’1-0 al Mapei Stadium.

Berardi esulta durante la partita

Berardi tra le leggende: il confronto storico

Nelle 21 partite contro il Milan, Berardi ha partecipato direttamente a 19 reti del Sassuolo. Il Diavolo è, insieme alla Sampdoria, la squadra alla quale ha segnato più volte in Serie A. Come si legge da La Gazzetta dello Sport, soltanto Silvio Piola, con 22 reti, ed Enrico Chiesa, con 14, hanno fatto meglio contro i rossoneri tra i calciatori non più in attività.

Negli incroci con Berardi in campo, il Sassuolo ha ottenuto otto vittorie e tre pareggi contro il Milan. Numeri che evidenziano come il capitano neroverde rappresenti una sfida tattica ricorrente per gli allenatori milanisti, dalla gestione Allegri fino al presente.