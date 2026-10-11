Endrick, il suo agente chiude al Milan: «Resterà al Real Madrid per tanto tempo»

Alan Redmond, dirigente della Roc Nation Sports — agenzia che rappresenta Endrick — ha dichiarato ad Adnkronos che l’attaccante brasiliano intende restare al Real Madrid. Le parole del dirigente sembrano ridurre sensibilmente le possibilità di un trasferimento in prestito al Milan già a gennaio.

Milan-Endrick: sentite le parole dalla Roc Nations Sports (agenzia del brasiliano)

“Vedremo cosa succederà in futuro, onestamente penso che resterà al Real Madrid per tanto tempo”.

Redmond ha precisato che la volontà del giocatore è sempre stata quella di rimanere a Madrid. Lo scarso minutaggio accumulato finora da Endrick con i Blancos era stato indicato come possibile elemento a favore di una cessione temporanea, ma la posizione espressa dall’agente ridimensiona questa lettura. Possibile doccia fredda, dunque, per il Milan e anche per la Roma, altro club che segue da tempo il giocatore di nazionalità brasiliana