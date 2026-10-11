Truffert nel mirino del Milan: i rossoneri puntano gli occhi in Premier League

Adrien Truffert entra nel radar del calciomercato milanista. Secondo transferfeed.com, il terzino sinistro francese del Bournemouth è monitorato dal Milan insieme ad altri club europei di primo livello come Aston Villa, Benfica e Bayern Monaco.

Milan su Truffert: valutazione altissima

La valutazione del Bournemouth per il francese è importante. Il club inglese chiede 60 milioni di sterline, cifra sostenuta dalla solidità del contratto di Truffert, valido fino al 2030. L’esterno ha iniziato bene la stagione in Premier League ed è stato chiamato da Zidane con la Nazionale francese, elemento che rafforza la posizione negoziale della società proprietaria. Per il Milan, l’unica possibilità sarà sperare in un sostanziale ribasso di questa richiesta iniziale.

I numeri di Truffert in Premier League e l’occhio di altre big

Le statistiche stagionali del terzino confermano una prestazione solida sulla fascia sinistra. Truffert realizza 31,8 passaggi riusciti a partita con una percentuale di riuscita dell’86%. Nei duelli aerei e terrestri vince il 48% dei confronti diretti, con una media di 5,8 scontri per match. L’aspetto difensivo è pulito: zero errori che hanno generato tiri avversari nella stagione.

La concorrenza internazionale per il giocatore rimane elevata. Aston Villa, Benfica e Bayern Monaco rappresentano alternative concrete per Truffert, rendendo complessa qualsiasi trattativa per il Milan in questa finestra di mercato. La permanenza al Bournemouth resta lo scenario più probabile, ma il club rossonero ci proverà, forte anche dell’ambizione di una società vogliosa di investimenti a gennaio.