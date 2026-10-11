Sassuolo-Milan, Amorim verso la conferma del 4-4-1-1: Modric dalla panchina?

Il Milan di Ruben Amorim affronta il Sassuolo di Alberto Aquilani domenica 11 ottobre al Mapei Stadium di Reggio Emilia nella sesta giornata di Serie A, con calcio d’inizio alle 18:00. Dopo la maxi-sosta per le nazionali, i rossoneri puntano a dare continuità alla vittoria contro il Lecce.

Sassuolo-Milan, confermato il modulo visto contro il Lecce

Amorim mantiene il 4-4-1-1 visto a San Siro contro i salentini. Lo schieramento rimane ibrido, con possibilità di trasformarsi in 4-2-3-1 o 3-4-2-1 in base ai posizionamenti. In porta Maignan, in difesa Pavlovic affiancato da uno tra De Winter e Gabbia al centro, mentre Gila torna terzino destro e Bartesaghi agisce a sinistra. A centrocampo la coppia formata da Musah e Rabiot è favorita, con Modric solo in panchina. Chukwueze e Moreira sono in vantaggio come esterni offensivi. Pulisic gravita intorno a Ramos, unica punta.

Milan fra assenze e recuperi: Modric out?

Amorim dovrà rinunciare a Saelemaekers, rimasto indisponibile dopo la sosta. Estupinan recupera in extremis ma partirà dalla panchina. Il ballottaggio principale riguarda il centro della difesa, dove De Winter e Gabbia si contendono una maglia, mentre a centrocampo il dubbio è tra Modric e Musah, con quest’ultimo favorito nella formazione titolare. La partita sarà arbitrata da Fourneau di Roma 1 e trasmessa in diretta su Dazn e Sky Sport.