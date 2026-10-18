Milan, assenza insolita contro l’Atalanta: Cardinale non ci sarà per la prima volta

Gerry Cardinale non sarà a San Siro per Milan-Atalanta: il numero uno di RedBird seguirà la sfida dagli Stati Uniti, per la prima volta in questa stagione. Assenza importante, ma forse dovuta anche a un ambiente più rilassato dopo settimane comolicate.

Milan, Cardinale assente contro l’Atalanta: è la prima volta

Milan-Atalanta è una gara dalla posta in palio piuttosto alta: i rossoneri possono recuperare punti su Frosinone e Roma, in attesa degli altri verdetti, mentre la Dea necessita di risalire la classifica. Tuttavia, a San Siro ci sarà un’assenza rilevante: il proprietario rossonero, Gerry Cardinale, assisterà alla partita a distanza e resterà aggiornato sull’andamento della squadra.

Si tratterà di un caso isolato: fin qui il patron non è mai mancato e, probabilmente, non mancherà ulteriormente. Infatti, Cardinale dovrebbe tornare al seguito della squadra già a partire dalla settimana successiva, in occasione della trasferta di Udine. Il rientro è come probabile, non come certo. Tuttavia, già l’aria del suo rientro significa grande presenza e affezione al nuovo ciclo targato Amorim.