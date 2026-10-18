Schira attacca il Milan sui giovani: Cisse esempio dalla Serie B

Schira duro con Camrda: secondo lui sta perdendo tempo. Cita anche il caso di Comotto, che non è entrato nel match contro il Salisburgo con il Milan avanti 4-0. Secondo Schira i giovani hanno bisogno di giocare e la Serie B è un campionato troppo snobbato: nomina Favasuli, Liberali, Doumbia e Raimondo come calciatori arrivati da quel campionato.

Camarda e Comotto: rinnovo fino al 2031, minuti ancora da trovare

I due classe 2008 sono stati blindati con un rinnovo fino al 2031 e restano a disposizione di Ruben Amorim. Per Schira però dovranno trovare più spazio perché hanno bisogno di crescere e giocare con continuità.

Il Milan dovrà dunque decidere quanto minutaggio concedere a Camarda e Comotto, mentre Cisse resta il caso citato da Schira come prova dell’utilità della Serie B.