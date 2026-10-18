Milan-Atalanta, Amorim suona la carica: “Scelto il miglior 11, vogliamo vincere!”

Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di SkySport prima del match contro l’Atalanta: il tecnico rossonero parla di crescita e chiede continuità nei dettagli dopo Sassuolo.

Amorim su Milan-Atalanta: continuità nei dettagli dopo Sassuolo

Nel pre-gara, ai microfoni di Sky Sport 24, le parole di Amorim collocano la prestazione rispetto a Salisburgo. Secondo il tecnico, il Milan ha disputato partite migliori rispetto a quella gara, pur avendo segnato molti gol in Austria. Il punto che ribadisce è la continuità nei piccoli dettagli, per vincere altre partite:

“In ogni partita, per difendere meglio ma anche attaccare meglio, abbiamo un’idea degli spazi in cui i giocatori devono mettersi in base alle loro caratteristiche, quindi questo è l’undici migliore per questa partita. Ogni partita è assolutamente importante. Vogliamo vincere stasera, ma anche la prossima: indipendentemente dal risultato di oggi, le vogliamo e dobbiamo vincere”.

Sulla scelta di Rabiot, Amorim non ha confermato un compito specifico di supporto a Modric. Ha spiegato di avere un’idea degli spazi in cui ogni giocatore deve collocarsi in base alle sue caratteristiche, sia per difendere sia per attaccare. Per questa partita, ha detto, questo è l’undici migliore.