Rabiot arrabbiato dopo Milan-Atalanta: “Non so se meritiamo la vittoria…”

Rabiot hha parlato dopo Milan-Atalanta a sky Sport: il centrocampista rossonero ammette il calo nel finale e si dice arrabbiato per una vittoria non del tutto meritata.
Rabiot arrabbiato: “Non si può fare un secondo tempo del genere…”
SRabiot ha parlato a Sky Sport al termine di Milan-Atalanta, gara della 7ª giornata di Serie A 2026-2027 disputata allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro:
“Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, poi stranamente negli ultimi 30 minuti abbiamo perso il filo della partita. Se facciamo un secondo tempo del genere, il primo non vale più niente. Abbiamo vinto questa partita, ma non so se lo meritiamo così tanto. Sono un po’ arrabbiato”.
Il Milan chiude la gara con tre punti, ma il giocatore indica il punto che non ha convinto: il Milan deve migliorare nella gestione delle partite ed evitare cali così drastici.