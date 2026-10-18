Amorim ammette: “Abbiamo avuto paura, ma le rotazioni funzionano”

Ruben Amorim ha parlato a Dazn al termine di Milan-Atalanta. L’allenatore ha in parte difeso la prestazione rossonera, ammettendo però un pizzico di paura dal punto di vista dell’atteggiamento.

Nel suo intervento a Dazn, Amorim ha analizzato la partita dal suo punto di vista:

“Crollo nel secondo tempo? Abbiamo avuto più paura di subire il 3-2 che di fare il 4-1. Sono contento del 3-0 iniziale perché vuol dire che le rotazioni funzionano e ci aiutano, sul 3-1 abbiamo avuto anche delle occasioni per fare il quarto e ne sono contento. Poi però è iniziata a salire la paura e il nervosismo, sia in noi che nei tifosi allo stadio e abbiamo subito il 3-2. È vero che nel calcio bisogna anche soffrire, ma dobbiamo soffrire meno”.