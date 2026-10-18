Krosche lascia l’Eintracht: entrano nel vivo i contatti con il Milan!

Markus Krosche è ancora nel mirino del Milan: secondo Fabrizio Romano i contatti con il dirigente tedesco sono in corso dopo l’addio all’Eintracht.
Markus Krosche al Milan: contatti nel vivo
Secondo Romano, la base economica dell’intesa sarebbe stata raggiunta da mesi. Il lavoro riguarda ora la distanza sull’organizzazione del lavoro all’interno della struttura rossonera. L’Eintracht Francoforte ha comunicato l’addio del dirigente proprio in queste ore.
Il quadro resta a due velocità: sul piano economico l’accordo è indicato come già definito, mentre sul piano organizzativo mancano ancora alcuni dettagli. Il passo successivo, secondo quanto riferito, è ridurre quella distanza. Per Markus Krosche e il Milan la partita si gioca quindi sull’organizzazione del lavoro, non sull’aspetto economico.