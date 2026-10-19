Milan, Maignan acclamato dai giornali: le pagelle dopo l’Atalanta

Il Milan è riuscito a vincere contro l’Atalanta, ma non evitando di soffrire o allontanano lo spettro della rimonta: il calo di attenzione ha rischiato di incidere seriamente, ma Mike Maignan ha evitato una vera e propria tragedia.

Milan, Maignan e Rabiot promossi: le pagelle dei quotidiani

La vittoria del Milan contro l’Atalanta è arrivata in un contesto di assoluta necessità, ma la sofferenza e la paura della rimonta sono stati spettri realissimi. Eppure, ciò non è avvenuto grazie a un’ottima prestazione di Mike Maignan, promosso in tutte le pagelle dei quotidiani odierni. Infatti, per l’estremo difensore francese c’è pioggia di 7 sulle pagelle dei quotidiani odierni, grazie ai suoi salvataggi e soprattutto all’intervento su Zappacosta. Insomma, si è comportato da vero leader, al pari di Adrien Rabiot, che ha raccolto votazioni tra il 7,5 e l’8, da vero player of the match. Vanno sottolineate, però, anche le promozioni piene per Musah, Modric e Moreira.

Gila discordante: votazioni dubbie

Se c’è omogeneità nel giudizio dei giocatori sovraccitati, i tifosi del Milan restano invece sorpresi dai giudizi verso Mario Gila. Infatti, il difensore spagnolo ha ricevuto un 7,5 da Tuttosport e un 6,5 dal Corriere dello Sport, ma la Gazzetta non lo premia, anzi lo valuta con un risicato 6. La sua votazione crea molto dibattito, che non esiste invece per i subentrati Estupinan e Jashari, bocciati in toto.