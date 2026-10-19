Rabiot ha preoccupato il Milan: l’espulsione è stata un rischio serio, il retroscena

Adrien Rabiot è risultato decisivo ai fini del risultato maturato ieri fra il suo Milan e l’Atalanta, segnando un gol davvero importante ai fini del risultato. La sua partita, però, rischiava di essere un vero flop: per i moviolisti meritava una seria sanzione dall’arbitro.

Milan, CdS critica l’arbitro Chiffi: ha graziato Rabiot!

Se il Milan è uscito vittorioso da San Siro contro l’Atalanta, buona parte del merito va alle prestazioni spiccanti di giocatori come Mike Maignan e Adrien Rabiot, super premiati anche dai pagellisti. Il centrocampista francese, tuttavia, avrebbe potuto indirizzare la partita in senso opposto rispetto a quanto fatto. Ebbene, svela la moviola del Corriere dello Sport, Rabiot meritava sanzioni serie da parte dell’arbitro Chiffi (punito, infatti, con una votazione di 4). Il motivo? Comportamenti estremamente scorretti verso il direttore di gara, con più gesti indirizzati a quel paese e un’esultanza arrogante proprio verso il fischietto. Comportamento altamente anti-sportivo.

Rabbia a 360°: il francese non ci sta

Uno dei soprannomi più celebri con cui è riconosciuto Adrien Rabiot è Cavallo pazzo. E ieri sera il motivo è stato ben chiaro a tutti! Oltre al comportamento decisamente irresponsabile e nervoso verso l’arbitro, il centrocampista del Milan ha rilasciato anche dichiarazioni molto dure nel post-partita, rimproverando fortemente la squadra, come si nota nelle sue parole a Sky Sport: