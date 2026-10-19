Ghilardi nel mirino del Milan: il difensore della Roma piace ai rossoneri

Il Milan guarda anche in casa Roma per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, tra i profili monitorati dal club rossonero ci sarebbe anche Daniele Ghilardi, giovane difensore classe 2003 che in questa prima parte di stagione sta trovando poco spazio nella squadra di Gian Piero Gasperini.

Il centrale italiano rappresenta un profilo particolarmente interessante per età e prospettiva. La sua situazione a Roma potrebbe quindi attirare l’attenzione del Milan, che continua a valutare diverse soluzioni per completare il reparto arretrato.

Ghilardi piace al Milan: è nella lista dei rossoneri

La società rossonera sta monitorando il mercato dei difensori e Ghilardi sarebbe finito nella lista dei possibili obiettivi. Il classe 2003 non sta trovando grande continuità sotto la gestione Gasperini e il Milan potrebbe valutare l’opportunità di portarlo a Milano qualora si creassero le condizioni.

Il profilo dell’italiano risponde inoltre alle caratteristiche che il club sta cercando: un giocatore giovane, con margini di crescita e ancora in grado di costruire il proprio percorso ai massimi livelli. Per questo motivo il suo nome sarebbe seguito con attenzione nelle prossime settimane.

Difesa Milan, Ghilardi insieme a Gonçalo Inácio

Quello di Ghilardi non sarebbe comunque l’unico nome sul taccuino del Milan. Tra i profili valutati c’è anche Gonçalo Inácio, altro difensore che potrebbe rappresentare una soluzione per il reparto.

La necessità di intervenire in difesa è legata anche alla situazione dell’organico. Matteo Gabbia è atteso tra gennaio e febbraio e il Milan, alle prese con una coperta corta nel reparto, sta quindi iniziando a guardarsi intorno in vista delle prossime finestre di mercato.

Ghilardi, per caratteristiche e prospettiva, potrebbe diventare una delle opzioni da seguire. Al momento si tratta di un interesse e non di una trattativa definita, ma il nome del difensore della Roma entra nella lista dei profili osservati dal Milan.