Moreira da urlo contro l’Atalanta: l’arma in più di Amorim

Nel match contro l’Atalanta, Moreira ha disputato una prestazione che ha lasciato il segno, risultando tra i protagonisti assoluti della serata del Milan. Schierato a tutta fascia, il giocatore ha saputo abbinare contributi difensivi di rilievo a giocate offensive di qualità superiore.

Il momento più significativo è arrivato con l’assist per il gol del 2-0 di Rabiot: un pallone pescato in area con precisione e tempismo, che ha permesso al centrocampista francese di raddoppiare per il Diavolo. Una giocata descritta come visionaria, in linea con uno stile di gioco definito quasi anarchico, difficile da trovare nel panorama della Serie A.

Sul piano difensivo, Moreira ha effettuato diversi recuperi importanti quando schierato sulla fascia, dimostrando applicazione anche nella fase di non possesso. Quando però ha avuto spazio per accelerare, ha mostrato una marcia diversa rispetto agli avversari, con velocità e intensità descritte come siderali per il contesto.

L’unica nota critica riguarda un calo di ritmo nella parte finale della gara, dopo una prima fase di altissimo livello.