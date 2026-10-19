Pellegatti difende i cambi di Amorim: «Era già un livello basso, non l’hanno abbassato loro»

Carlo Pellegatti ha preso posizione in controtendenza rispetto alle critiche circolate dopo l’ultima partita del Milan. Il giornalista, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha respinto l’idea che i giocatori entrati dalla panchina siano stati determinanti in negativo sul rendimento della squadra.
“Non mi sono sembrati deludenti i singoli, era proprio il Milan in sé, in tutti i suoi undici interpreti, a essere deludente. Non è che loro abbiano fatto scendere il livello del Milan, era già un Milan con un livello basso e loro semplicemente non sono riusciti ad alzarlo”
Secondo Pellegatti, dunque, la responsabilità della prestazione insufficiente non va attribuita alle scelte operate in corsa dall’allenatore, ma riguarda l’intera squadra fin dal primo minuto.