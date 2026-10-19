Gonçalo Ramos dopo Milan-Atalanta: “Abbiamo perso il ritmo. Dobbiamo migliorare un aspetto”

Gonçalo Ramos ha commentato ai microfoni di Milan TV la vittoria del Milan contro l’Atalanta, gara valida per la settima giornata di Serie A. I rossoneri hanno conquistato i tre punti imponendosi per 3-2 a San Siro, al termine di una partita che ha visto la squadra di Rúben Amorim controllare a lungo il risultato prima di soffrire nel finale.

Il protagonista dell’avvio di gara è stato proprio l’attaccante portoghese, autore del rigore che ha permesso al Milan di sbloccare il risultato al 24’. Per Ramos, però, la soddisfazione personale passa in secondo piano rispetto al risultato della squadra.

“È sicuramente molto importante segnare per un attaccante, ma è ancora più importante vincere e aiutare la squadra a portare a casa i tre punti. Conta molto di più questo aspetto che segnare tanto per farlo”.

Ramos analizza il finale: il Milan ha perso il ritmo

Nel post-partita, Ramos si è concentrato soprattutto sulla parte finale della sfida. Il Milan ha avuto il controllo dell’incontro per buona parte dei novanta minuti, ma ha concesso all’Atalanta la possibilità di rientrare in partita e di mettere pressione ai rossoneri nel finale.

Il centravanti ha individuato quindi alcuni aspetti sui quali la squadra dovrà lavorare. La gestione del ritmo rappresenta uno dei principali punti da correggere, soprattutto quando la partita entra nella sua fase decisiva e gli avversari aumentano la pressione.

Un altro elemento importante riguarda la capacità di mantenere il possesso del pallone. Negli ultimi minuti il Milan avrebbe potuto gestire meglio il gioco, evitando di lasciare troppo spazio all’Atalanta e mantenendo maggiore controllo della partita.

“Dobbiamo lavorare e migliorare su questo specifico aspetto, e di sicuro faremo meglio nelle prossime uscite”.

Gonçalo Ramos, gol e un rigore parato contro l’Atalanta

La gara di San Siro ha regalato a Gonçalo Ramos una serata dai diversi risvolti. Il portoghese ha trovato il gol dal dischetto, ma ha anche avuto l’occasione per raddoppiare dagli undici metri, vedendosi neutralizzare il secondo tentativo dal portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi.

Nonostante l’errore, il suo contributo resta importante nel successo del Milan. Il rigore trasformato ha infatti permesso ai rossoneri di partire con il piede giusto e di costruire una partita che si è poi conclusa con la vittoria per 3-2.

I numeri stagionali di Gonçalo Ramos

Con la rete realizzata contro l’Atalanta, Gonçalo Ramos sale a quota 3 gol stagionali complessivi tra Serie A ed Europa League. L’attaccante portoghese continua quindi a rappresentare una delle soluzioni offensive a disposizione di Amorim.

Il Milan può ripartire dalla vittoria ottenuta a San Siro, ma anche dalle indicazioni emerse nel finale. Per Ramos e per i rossoneri, il prossimo obiettivo sarà migliorare la gestione delle partite senza perdere l’aggressività e l’identità mostrate nei momenti migliori.