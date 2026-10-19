Milan, Mario Gila protagonista contro l’Atalanta: gol e numeri da difensore completo

Il Milan conquista una vittoria importante contro l’Atalanta, imponendosi per 3-2 a San Siro al termine di una partita ricca di emozioni. Tra i protagonisti della squadra rossonera c’è Mario Gila, autore della rete del momentaneo 3-0 e protagonista di una prestazione che merita un approfondimento anche dal punto di vista statistico. Il difensore ha saputo incidere non soltanto in fase offensiva, ma anche nel lavoro di contenimento, contribuendo al successo della formazione di Ruben Amorim. I dati della sua prova evidenziano diversi aspetti interessanti, tra recuperi, duelli individuali e capacità di limitare le iniziative degli avversari.

Gila decisivo in difesa: recuperi e duelli vinti contro l’Atalanta

Uno degli aspetti più significativi della prestazione di Mario Gila riguarda il lavoro senza palla. Il difensore ha fatto registrare 7 palloni recuperati, accompagnati da un intercetto e una chiusura difensiva. Numeri che testimoniano la sua partecipazione alla fase di non possesso e la capacità di intervenire per ostacolare la manovra avversaria.

Interessante anche il rendimento nei duelli a terra, con tre confronti vinti su quattro, pari al 75%. Gila ha inoltre conquistato l’unico duello aereo registrato nelle statistiche della partita, mentre non risultano dribbling subiti.

Il bilancio dei contrasti è invece meno brillante: uno vinto su quattro tentati. Un dato che va letto insieme agli altri indicatori, senza trascurare il posizionamento e il contributo complessivo offerto alla linea difensiva rossonera.

Il gol del 3-0 e una prestazione che dà fiducia al Milan

La rete realizzata al 57’ ha rappresentato uno dei momenti chiave della gara. Dopo il vantaggio iniziale e il raddoppio rossonero, Gila ha trovato la via del gol portando il Milan sul 3-0 e dando l’impressione che la partita fosse ormai indirizzata.

L’Atalanta, però, non si è arresa e ha riaperto il confronto, rendendo il finale molto più complicato per i padroni di casa. Il Milan è comunque riuscito a difendere il vantaggio e a portare a casa tre punti preziosi.

Per Gila, la sfida contro la formazione bergamasca rappresenta un segnale positivo: il difensore è riuscito a lasciare il segno in entrambe le fasi, unendo il contributo offensivo a una prestazione caratterizzata da diversi interventi difensivi efficaci. La continuità sarà fondamentale per confermare queste indicazioni nelle prossime partite, ma la prova di San Siro offre motivi di fiducia al Milan.