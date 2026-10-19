Milan, Florenzi promuove i rossoneri: “Vedo una squadra in crescita”, Moreira lo sorprende

Il Milan supera l’Atalanta per 3-2 a San Siro, conquistando tre punti importanti al termine di una partita ricca di emozioni. La formazione di Rúben Amorim ha offerto una prestazione convincente per buona parte dell’incontro, salvo poi complicarsi la vita nel finale, quando la squadra di Maurizio Sarri ha sfiorato una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso. Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Florenzi ha analizzato la prova dei rossoneri, soffermandosi sui progressi della squadra e sulle scelte tattiche dell’allenatore portoghese. Tra gli aspetti che hanno attirato maggiormente la sua attenzione c’è stato l’impiego di Diego Moreira sulla corsia sinistra.

Florenzi esalta il Milan: “Vedo una squadra in crescita”

Il giudizio di Alessandro Florenzi sulla prestazione del Milan è complessivamente positivo. L’ex difensore rossonero ha riconosciuto i passi avanti compiuti dalla squadra, soprattutto nella gestione del pallone e nella capacità di controllare il gioco contro un’avversaria insidiosa come l’Atalanta.

“Vedo un Milan in crescita», ha dichiarato Florenzi durante il suo intervento a Sky Sport”. Una valutazione che trova riscontro nella prima parte della gara, quando i rossoneri sono riusciti a costruire un vantaggio importante grazie alle reti di Ramos, Rabiot e Gila.

La partita, però, ha evidenziato anche alcuni limiti nella gestione del risultato. Dopo il 3-0, infatti, il Milan ha abbassato l’intensità, permettendo agli avversari di rientrare in partita con le reti di Gaetano e Krstovic. Il finale ha così costretto la squadra di Amorim a stringere i denti per difendere il successo.

Per Florenzi, i segnali positivi non cancellano la necessità di mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti. La continuità rappresenterà un elemento fondamentale per trasformare i progressi mostrati a San Siro in risultati sempre più convincenti.

Moreira convince Florenzi: “Non me lo aspettavo a sinistra”

Tra le sorprese della partita c’è sicuramente Diego Moreira, schierato da Amorim sulla fascia sinistra in una linea difensiva a quattro. Una scelta tattica che ha attirato l’attenzione di Florenzi, il quale ha ammesso di non aver previsto una soluzione di questo tipo.

“Ha impostato tanto a quattro con Moreira a sinistra, non me lo aspettavo”, ha spiegato l’ex calciatore rossonero, sottolineando la particolarità dell’assetto scelto dall’allenatore portoghese.

L’impiego di Moreira in quella posizione ha rappresentato uno degli spunti più interessanti della gara. Il giocatore ha avuto l’opportunità di mettere in mostra le proprie qualità in un ruolo diverso, offrendo ad Amorim un’ulteriore possibilità nella gestione delle corsie esterne.

La sua prestazione è stata apprezzata da Florenzi, che ha individuato nella prova del giovane esterno uno degli aspetti positivi della serata. Per il Milan, la duttilità di Moreira potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa anche nelle prossime partite, soprattutto nella ricerca di soluzioni tattiche differenti in base alle caratteristiche degli avversari.